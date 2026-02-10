Официально: Infinix Note 60 Pro получит 144-Гц экран

Компания Infinix поделилась первыми подробностями о смартфоне Note 60 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, графическим ускорителем и поддержкой сотовых сетей 5G, системы охлаждения 3D IceCore VC, экрана Ultra HDR с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камеры Night Master с 50-Мп главным модулем, Active-Matrix дисплея рядом с камерой для отображения погоды и времени, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, корпуса премиум-класса с металлом и акустической системы, настроенной в партнерстве с JBL.

Флагман HONOR Magic8 Ultra засветился в сети …
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в скором времени будет представлен топовый смартфон…
Samsung интегрирует ИИ в Exynos 2500…
Samsung заключила крупное соглашение, которое позволит её новому процессору Exynos 2500 значительно эффек…
Объявлена дата выхода HUAWEI Mate 80…
Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HUAWEI Mate 80 состоит…
Флагманский OPPO Find X9s получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s, к…
Представлены часы Black Shark GS3 Ultra…
Бренд Black Shark пополнил ассортимент умных часов защищенной моделью Black Shark GS3 Ultra, которая сред…
OnePlus Turbo получит крупный экран …
Инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне OnePlus Turbo, который еще…
Samsung Galaxy A37 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Представлен смартфон OPPO A6s с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO представила на глобальном рынке смартфон OPPO A6s, главной особенностью которого стал аккум…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor