Официально: Infinix Note 60 Pro получит 144-Гц экран

Компания Infinix поделилась первыми подробностями о смартфоне Note 60 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, графическим ускорителем и поддержкой сотовых сетей 5G, системы охлаждения 3D IceCore VC, экрана Ultra HDR с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камеры Night Master с 50-Мп главным модулем, Active-Matrix дисплея рядом с камерой для отображения погоды и времени, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, корпуса премиум-класса с металлом и акустической системы, настроенной в партнерстве с JBL.