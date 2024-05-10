Официально: Meizu 21 Note получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Компания Meizu объявила, что релиз смартфона Meizu 21 Note состоится 16 мая в Китае. Также производитель раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, устройство оснастят OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с дизайном, как у Meizu 21, производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5500 мАч, а также задней панелью в чёрной или белой расцветках. Удивительно, но Meizu уже рассекретили цены. Конфигурация с 16/256 ГБ памяти обойдется в 385 долларов, а за вариант на 16/512 ГБ попросят 415 долларов.