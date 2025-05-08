Официально: Meizu Note 16 готов к выходу

Компания Meizu официально объявила, что смартфоны Note 16 и Meizu Note 16 Pro будут представлены в Китае уже 13 мая. Базовая модель выйдет в красно-золотистом цвете, а старшая – в голубой расцветке. Первый получит восьмиугольный блок тыльной камеры, а второй – круглый. По предварительным данным, Meizu Note 16 оснастят предустановленной ОС Android 15 с прошивкой FlyMe AIOS 2, однокристальной системой Unisoc T765, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешение Full HD+, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 6600 мАч.

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