Официально: Moto G64 5G готов к выходу

Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G64 5G будет представлен в Индии уже 16 апреля. По предварительным данным, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером IMG BXM-8-256, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, 33-Вт проводной зарядки, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, защитным стеклом Corning Gorilla Glass, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP52, а также предустановленной операционной системой Android 14 с обновлением до Android 15.