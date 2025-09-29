Официально: Moto X70 Air готов к выходу

Компания Motorola объявила, что в октябре состоится релиз смартфона Moto X70 Air. Судя по тизеру, аппарат предложит сдвоенную основную камеру, тонкий корпус с металлической рамой и функции искусственного интеллекта. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в начале сентября был представлен смартфон Moto G06 Power, в оснащение которого вошла батарея ёмкостью 7000 мАч, 6,88-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1640:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, однокристальная система MediaTek Helio G81-Ultra, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, сдвоенная тыльная камера с главным модулем на 50 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм гнездо для наушников и поддержка проводной зарядки мощностью 18 Вт.