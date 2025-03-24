Официально: Motorola Edge 60 Fusion готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 60 Fusion пройдет 2 апреля в Индии. Производитель подтвердил наличие изогнутым AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 4500 нит, основной камеры с 50-Мп главным модулем на базе датчика изображения True Color Sony LYT-700C с сертификацией Pantone, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также серой, розовой и синей расцветок. Также смартфон должен получит батарею ёмкостью 5500 мАч, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810 и защиту от воды в соответствии со степенью IP69.

Insta360 Flow 2 Pro работает с ИИ-технологиями…
Сегодня компания Insta360 представила обновлённую версию стедикама Flow Pro для современных смартфонов, н…
Стильный REDMI Turbo 4 показали на пресс-рендерах…
Компания Xiaomi опубликовала официальные изображения и объявила дату презентации смартфона REDMI Turbo 4.…
Xiaomi 15 Ultra получит лучший процессор на рынке…
Если верить информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 15 Ultra скоро отправится в релиз — скорее всего, уже …
Samsung выпустит огромный складной смартфон…
Судя по информации западных изданий, компания Samsung практически готова бросить вызов компании Huawei и …
Realme 14T засветился в сети раньше времени…
Официальный магазин Realme на AliExpress преждевременно опубликовал страницу с информацией о смартфоне Re…
Samsung исправила баг камеры в Galaxy S25…
Компания Samsung начала поставки серии смартфонов Galaxy S25 в начале этого месяца, но некоторые первые п…
OnePlus 13 Mini получит сдвоенную камеру …
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне компании OnePlus…
iPhone 15 Pro получил важную функцию на базе ИИ…
В последней бета-версии операционной системы iOS 18.4 для разработчиков появилась функция Visual Intellig…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor