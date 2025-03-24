Официально: Motorola Edge 60 Fusion готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 60 Fusion пройдет 2 апреля в Индии. Производитель подтвердил наличие изогнутым AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 4500 нит, основной камеры с 50-Мп главным модулем на базе датчика изображения True Color Sony LYT-700C с сертификацией Pantone, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также серой, розовой и синей расцветок. Также смартфон должен получит батарею ёмкостью 5500 мАч, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810 и защиту от воды в соответствии со степенью IP69.