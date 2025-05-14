Официально: Nothing Phone (3) будет флагманским смартфоном

Компания Nothing официально объявила, что смартфон Nothing Phone (3) станет первым настоящим флагманом компании. Ориентировочная цена устройства составляет 800 фунтов стерлингов. Предполагается, что грядущая новинка будет основана на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Nothing Phone (2) оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.