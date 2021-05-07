Официально: Nubia Z30 Pro выпустят 20 мая

Компания ZTE в лице руководителя Ни Фея официально объявила о том, что презентация смартфона Nubia Z30 Pro состоится 20 мая. По предварительным данным, флагман получит двухцветную расцветку в одной из версий, изогнутый по бокам безрамочный дисплей, подэкранную фронтальную камеру с 3D-ToF-датчиком для распознавания пользователя по лицу, прямоугольный блок основной квадрокамеры со 100-кратным гибридным зумом и продвинутой съемкой ночного неба, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 4500 или 5050 мАч. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

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