Официально: OPPO A6 Pro готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 9 сентября в Китае будет представлен смартфон OPPO A6 Pro. Судя по тизеру, аппарат оснастят плоским экраном с врезанной камерой и тонкими рамками, а также золотистую расцветку. Технические характеристики смартфона пока не раскрываются.

Напомним, что несколько дней назад был представлен смартфон OPPO A6 GT 5G c 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и 5G-модемом, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, оперативной памятью стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.
