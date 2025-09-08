Официально: OPPO A6 Pro получит батарею на 7000 мАч

Компания OPPO опубликовала новые тизеры смартфона OPPO A6 Pro, который будет представлен в Китае 9 августа. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7000 мАч, прочного корпуса с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66, топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, а также расцветок Flowing Water Creates Gold, Clear Clouds и Black Jade.

Напомним, что несколько дней назад был выпущен смартфон OPPO A6 GT 5G, в оснащение которого вошёл 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц, графикой Adreno 720 и модемом 5G, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, сдвоенная основная камера 50 Мп и 2 Мп, селфи-камера разрешением 32 Мп, батарея ёмкостью 7000 мАч и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.