Официально: OPPO F29 5G и F29 Pro 5G готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что 20 марта в Индии будут представлены смартфоны F29 5G и F29 Pro. Обе модели получат корпус Armor Body с защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022 и рамку из алюминиевого сплава аэрокосмического класса. F29 Pro оснастят версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки. Базовая модель будет отличаться конфигурациями с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, аккумулятором на 6500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.