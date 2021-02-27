Официально: OPPO Find X3 представят 11 марта

Недавно информатор Джон Проссер сообщил о том, что смартфоны серии Oppo Find X3 будут представлены 11 марта, предварительные заказы на них начнут принимать 31 марта, а продажи стартуют 14 апреля. Сегодня компания Oppo официально объявила о презентации 11 марта.

По предварительным данным, старшая модель Oppo Find X3 Pro получит меняющую расцветку заднюю панель, 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления от 10 до 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.