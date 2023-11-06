Официально: OPPO Find X7 получит SoC MediaTek Dimensity 9300

Компания Oppo официально объявила, что топовая однокристальная система MediaTek Dimensity 9300 будет использоваться в смартфоне Find X7. Представленная сегодня платформа характеризуется одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3,25 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырьмя ядрами A720 с частотой 2,0 ГГц.

Ранее сообщалось, что старшая модель OPPO Find 7 Pro получит флагманский 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 2K-экран производства Samsung AMOLED E7 и основную камеру с перископным модулем, настроенную компанией Hasselblad.