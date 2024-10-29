Официально: OPPO Find X8 выпустят в Европе

Компания OPPO официально подтвердила европейский релиз флагманского смартфона Find X8, который несколько дней назад был представлен в Китае. Производитель уже подготовил страницу устройства на британском сайте OPPO.

Напомним, что Find X8 получил 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей от Tianma с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркость до 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и фирменным защитным стеклом Crystal Shield с обеих сторон, 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятор на 5630 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок. В Китае за смартфон просят от 590 долларов, но глобальная версия окажется заметно дороже.
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