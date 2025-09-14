Официально: OPPO Find X9 Pro получит батарею на 7500 мАч

Компания OPPO раскрыла подробности о флагманских смартфонах OPPO Find X9 и Find X9 Pro, официальный релиз которых ожидается уже в начале следующего месяца. Производитель подтвердил наличие аккумуляторов ёмкостью 7025 мАч и 7500 мАч соответственно, новых экранов с продвинутой защитой зрения, рекордно узких рамок равной ширины, основной камеры, созданной совместно с компанией Hasselblad, которая сможет потягаться видеовозможностями с iPhone. Также внимательные пользователи заметили, что на опубликованных фотографиях отсутствует переключатель режимов звука. Вместо него теперь программируемая кнопка. Также стоит отметить плоскую рамку с закругленными углами.