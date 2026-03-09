Смартфон POCO C85x 5G получит 120-Гц экран

Компания Xiaomi объявила, что 10 марта в Индии будет представлен недорогой смартфон POCO C85x 5G. Также производитель раскрыл некоторые параметры грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 6300 мАч с гарантией сохранения ресурса минимум 80% после 1000 циклов зарядки, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, поддержкой 7,5-Вт обратной проводной зарядки для подзарядки других гаджетов, 6,9-дюймовым экраном с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц (режимы 60, 90 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, технологиями защиты зрения Circadian Friendly, Low Blue Light и Flicker Free, очень громкими динамиками и 3,5-мм гнездом для подключения наушников. Судя по рендерам, смартфон также получит сдвоенную основную камеру.