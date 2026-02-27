Представлен бюджетный смартфон HMD Luma

Компания HMD пополнила ассортимент доступных смартфонов Luma, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1604 точек, 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 15 «из коробки», интерфейсом USB-C 2.0, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G, основной камерой разрешением 50 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, FM-радиоприёмником, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и стереодинамиками. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.