Представлен бюджетный смартфон HMD Luma

Компания HMD пополнила ассортимент доступных смартфонов Luma, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T615 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1604 точек, 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 15 «из коробки», интерфейсом USB-C 2.0, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G, основной камерой разрешением 50 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, FM-радиоприёмником, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и стереодинамиками. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

Motorola представила Moto Tag 2 с UWB…
Всегда приятно видеть, когда новая версия устройства получает заметно лучшую автономность по сравнению с …
Глобальную версию Redmi Note 15 Pro+ 5G оценили в $550…
Компания Xiaomi выпустила в Европе смартфоны Note 15 5G, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G. Первым рынком …
Складной смартфон Moto Razr Fold показали на пресс-рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал пресс-изображения складного смартфона Moto Razr Fold, кото…
Samsung уже разрабатывает Exynos 2800…
Недавний анонс процессора Exynos 2600, созданного по 2-нм GAA-техпроцессу Samsung, стал для отрасли сигна…
HONOR X8d оценили в 22 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X8d, который основан на 6-нанометровом процессоре…
MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7100…
Компания MediaTek без лишнего шума представила свой новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по…
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон OPPO A6i+ с АКБ на 6000 мАч оценили в 215 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6i+, которая основана на 6-нанометровой одно…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor