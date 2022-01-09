Официально: OnePlus 10 Pro получит АКБ на 5000 мАч

Компания OnePlus опубликовала очередной тизер, посвященный флагманскому смартфону OnePlus 10 Pro. На этот раз нам рассказали об аккумуляторной батарее устройства – её ёмкость составит 5000 мАч. Это больше, чем, например, у Xiaomi 12 Pro.

По предварительным данным, аппарат также получит 6,78-дюймовый изогнутый Fluid AMOLED-дисплей по технологии LTPO 2.0 c частотой обновления 120 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, габариты 163:73,9:8,55 мм, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики.