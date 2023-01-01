Официально: OnePlus 11 получит 100-Вт комплектную зарядку

Компания OnePlus подтвердила наличие адаптера питания мощностью 100 Вт в комплекте поставки смартфона OnePlus 11. Официальная презентация флагмана состоится в Китае уже 4 января, а международный релиз запланирован на начало февраля.

По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нм топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,7-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением 3216:1449 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчиком Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, «бионическим» вибромотором и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой ColorOS 13.