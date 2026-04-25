Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит АКБ на 8600 мАч

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне Ace 6 Ultra, который будет представлен 28 апреля. Производитель подтвердил наличие кремний-углеродной батареи ёмкостью 8600 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки, фирменного энергетического чипа для оптимизации энергопотребления, 3D-ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, двух симметричных динамиков, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также фирменного защитного стекла Crystal Shield.

Ранее сообщалось о топовом процессоре MediaTek Dimensity 9500, системе охлаждения Glacier Cooling с испарительной камерой на 6000 мм² и экране с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 2772:1272 пикселя и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц.