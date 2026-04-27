Официально: OnePlus Nord CE6 Lite получит 144-Гц экран

Компания OnePlus раскрыла характеристики среднебюджетного смартфона Nord CE6 Lite, который будет представлен уже 7 мая. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Apex с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2 (набирает 1030000 баллов в бенчмарке AnTuTu), экрана с кадровой частотой до 144 Гц, аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мАч, заявленным временем автономной работы до двух дней и сохранением 80% первоначальной ёмкости через шесть лет работы, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения, предустановленной прошивки OxygenOS 16, функции ИИ от Google, а также расцветок Vivid Mint и Hyper Black.