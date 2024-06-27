Официально: Oppo A3 готов к выходу

Компания Oppo объявила, что официальная презентация смартфона Oppo A3 состоится уже 2 июля в Китае. Производитель также опубликовал тизеры грядущей новинки, подтвердив некоторые характеристики. Сообщается о плоском экране с ударопрочным стеклом, прочном корпусе, круглом блоке основной камеры с двумя модулями, а также зеленой и фиолетовой расцветках. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 50-Мп тыльной камерой, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 и батареей ёмкостью 5000 мАч. Стоит отметить, что предыдущее поколение в лице Oppo A2 был представлен только в ноябре прошлого года.

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