Официально: Oppo Reno12 готов к глобальному запуску

Компания Oppo подтвердила скорый глобальный релиз смартфонов серии Reno12. Точная дата не была объявлена, но, вероятно, презентация состоится до конца текущего месяца.

Напомним, что базовая модель оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8250 Star Speed с тактовой частотой до 3,1 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14.
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