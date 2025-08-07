Официально: POCO M7 Plus 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что смартфон POCO M7 Plus 5G будет представлен в Индии уже 13 августа. Производитель подтвердил наличие кремний-углеродной батареи ёмкостью 7000 мАч, очень тонкого для аккумулятора такой ёмкости корпуса, автономности до 144 часов прослушивания музыки, 27 часов сёрфинга в социальных сетях, 12 часов навигации, 24 часов просмотра потокового видео, поддержки 18-Вт быстрой проводной зарядки, а также как минимум одной расцветки с белой тыльной панелью и красно-синей окантовкой. Ранее в базе данных одного из регуляторов была замечена базовая модель POCO M7, характеристики которой не раскрываются.

