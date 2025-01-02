Официально: POCO X7 Pro получит процессор Dimensity 8400 Ultra

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO X7 Pro, официальный глобальный релиз которого ожидается 9 января. Производитель подтвердил использование новенькой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400 Ultra, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 1704330 баллов. Предполагается, что POCO X7 Pro станет международной версией Redmi Turbo 4, который представят в Китае уже сегодня.

Смартфон также оснастят батареей ёмкостью 6550 мАч с ресурсом до 1600 циклов зарядки в течение четырёх лет, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, возможностью работы при температуре до -35 °C, защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), IPS-экраном с разрешением 1,5К и 50-Мп тыльной камерой.