Официально: Poco F4 получит SoC Snapdragon 870 Компания Xiaomi раскрыла некоторые характеристики смартфона Poco F4, официальная презентация которого состоится 23 июня. Итак, аппарат точно оснастят основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и оптической системой стабилизации, AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120-Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870 и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ранее было подтверждено наличие 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и системы рассеивания тепла LiquidCool 2.0. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:38 . Продукт - Poco F4

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