Официально: Poco M4 Pro 4G получит 64-Мп камеру

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco не стал дожидаться грядущего анонса Poco M4 Pro 4G и раскрыл некоторые его характеристики. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, корпус толщиной 8,09 мм и массой 179,5 граммов, батарею ёмкостью 5000 мАч, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем и камерой для макрофотографии, предустановленную фирменную оболочку MIUI 13 на основе операционной системы Android 11, защиту от влаги в соответствии со степенью IP53 и три расцветки: желтую, синюю и черную.

Комментарии и отзывы Poco M4 Pro 4G
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