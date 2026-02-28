Официально: REDMI A7 Pro получит огромный экран

Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне REDMI A7 Pro, который будет официально представлен уже завтра, 1 марта. Производитель подтвердил наличие 6,9-дюймового экрана, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 (850 МГц), основной камеры с 13-Мп главным модулем, батареи ёмкостью 6000 мАч и предустановленной фирменной прошивки HyperOS. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 90 долларов.

Напомним, что год назад был выпущен Redmi A5 (4G) с 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тем же процессором Unisoc T7250, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, 32-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, а также корпусом толщиной 8,26 мм.