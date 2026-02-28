Официально: REDMI A7 Pro получит огромный экран

Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне REDMI A7 Pro, который будет официально представлен уже завтра, 1 марта. Производитель подтвердил наличие 6,9-дюймового экрана, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 (850 МГц), основной камеры с 13-Мп главным модулем, батареи ёмкостью 6000 мАч и предустановленной фирменной прошивки HyperOS. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 90 долларов.

Напомним, что год назад был выпущен Redmi A5 (4G) с 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тем же процессором Unisoc T7250, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, 32-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, а также корпусом толщиной 8,26 мм.
Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
HUAWEI Nova 15 Pro обойдется в 495 долларов…
Компания HUAWEI объявила о выпуске на дебютный китайский рынок смартфона Nova 15 Pro, который базируется …
HONOR Magic 8 RSR Porsche Design показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями и подробностями о прем…
Infinix NOTE 60 оценен в 28 тысяч рублей …
В российской продаже появились смартфоны NOTE 60 и NOTE 60 Pro, которые оценены в 28 и 31 тысячу рублей з…
Представлен смартфон HUAWEI Nova 15…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной …
Samsung Galaxy S26 получит 256 ГБ памяти в базе…
Сетевое издание SuomiMobiili раскрыло новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26, кото…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Официально: Realme P4 Lite получит батарею на 6300 мАч…
Компания Realme объявила, что уже 20 февраля в Индии будет представлен смартфон Realme P4 Lite. Производи…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor