Официально: REDMI K90 Ultra готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что смартфон REDMI K90 Ultra будет представлен до конца этого месяца. Утверждается, что новинка принесет прорыв производительности в ценовом сегменте 450 долларов. Технические параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в апреле был представлен REDMI K90 Max с продвинутой системой охлаждения (18,1-мм вентилятор с воздушным потоком 0,42 CFM), защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500, фирменным графическим чипом D2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовым дисплеемс разрешением 1.5K, пиковой яркостью 3500 нит и частотой обновления 165 Гц, стереодинамиками с настройкой Sound by Bose, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией, аккумулятором ёмкостью 8550 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.