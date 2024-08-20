Официально: Realme 13 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme 13 5G состоится в Индии 29 августа. Судя по опубликованному изображению, аппарат оснастят тройной основной камерой в стиле недавних Realme 13 Pro и 13 Pro+. Что до аппаратной основы, здесь будет использоваться 4-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 7300 Energy, которая отличается от прошлого поколения улучшенной на 30% энергоэффективностью. Смартфон уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 750 тысяч баллов. Остальные подробности и ориентировочная цена Realme 13 5G пока не раскрываются.

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