Официально: Realme 13 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme 13 5G состоится в Индии 29 августа. Судя по опубликованному изображению, аппарат оснастят тройной основной камерой в стиле недавних Realme 13 Pro и 13 Pro+. Что до аппаратной основы, здесь будет использоваться 4-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 7300 Energy, которая отличается от прошлого поколения улучшенной на 30% энергоэффективностью. Смартфон уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 750 тысяч баллов. Остальные подробности и ориентировочная цена Realme 13 5G пока не раскрываются.