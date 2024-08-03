Официально: Realme 13 готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme 13 состоится уже 7 августа в Индонезии. По предварительным данным, аппарат оснастят 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим адаптером Adreno 610 и модемом LTE Cat. 13, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой UI 5.0, AMOLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с синей и зеленой расцветками, а также основной камерой с главным модулем на базе датчика изображения Sony LYT-600 и поддержкой оптической стабилизации.

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