Официально: Realme 14 5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что уже в ближайшее время на международном рынке состоится релиз смартфонов серии Realme 14 5G. Судя по опубликованному тизеру, базовая модель Realme 14 5G сможет похвастаться дизайном «Mecha Design» и прямоугольным блоком основной камеры с 50-Мп главным модулем.

По предварительным данным, смартфон также получит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Новинка также получила систему жидкостного охлаждения VC на 6050 мм², 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 точек, глобальной пиковой и локальной пиковой яркостью 1200 и 2000 нит соответственно, а также частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, батарею Titan ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки, корпус толщиной 7,97 мм и массой 194 грамма, а также защиту от пыли и воды (IP69, IP68 и IP66).
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