Официально: Realme 16 Pro 5G получит Snapdragon 7 Gen 4

Официальный релиз смартфона Realme 16 Pro+ 5G состоится 6 января, но китайский производитель раньше времени рассекретил характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти, пиковой скоростью чтения и записи 8400 Мбит/с, частотой памяти 4200 МГц, экраном HyperGlow 4D Curve+ с пиковой яркостью 6500 нит, ШИМ-затемнением 4608 Гц, откликом сенсора 2500 Гц и рамками толщиной 1,48 мм, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/IP68/IP69/IP69K, работой при температуре до 80 °C и предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой UI 6.0 и тремя номерными обновлениями ОС в будущем.