Официально: Realme 9 4G получит 108-Мп камеру

Компания Realme объявила, что грядущий смартфон Realme 9 4G получил основную камеру с главным модулем разрешением 108-Мп. Причем модуль будет базироваться на новейшем датчике изображения Samsung ISOCELL HM6. Утверждается, что он поглощает в два раза больше света, чем другой 108-Мп сенсор ISOCELL HM2. Последний, напомним, применяется в Realme 8 Pro. Также сообщается о возможности сверхмасштабирования для более детализированных снимков.

Предыдущие слухи прочили Realme 9 4G от 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.