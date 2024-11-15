Официально: Realme GT7 Pro готов к российскому релизу

Компания Realme объявила, что российская презентация смартфона Realme GT7 Pro пройдет уже 26 ноября. Новинка вышла на дебютном китайском рынке в начале ноября и уже успела побить рекорд продаж.

Напомним, что оцененный от 505 долларов смартфон получил топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, охладительную камеру площадью 11480 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением 2780:1264 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), аккумулятор на 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), а ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.