Официально: Realme GT7 получит процессор Dimensity 9400+

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme GT7 состоится в апреле. Точная дата будет объявлена позже. Также производитель подтвердил наличие еще не представленного официально флагманского процессора MediaTek Dimensity 9400+.

Напомним, что в феврале был выпущен смартфон Realme GT7 Pro Racing Edition с топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовым экраном BOE S2 OLED с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 с OIS), 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, алюминиевой рамкой и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69.
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