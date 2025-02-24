Официально: Realme Neo7x получит защиту от воды

Компания Realme поделилась новыми подробностями о смартфоне Neo7x, официальный релиз которого состоится уже завтра, 25 февраля. Итак, производитель подтвердил наличие новой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 810 и модемом 5G, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, технологии так называемой «обходной зарядки» для меньшего нагрева устройства во время игровой сессии, корпуса толщиной 7,97 мм, дизайна Ares mecha и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66. При этом, цена базовой конфигурации окажется не выше 1000 юаней или 137 долларов.