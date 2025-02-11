Официально: Realme P3 Pro получит защиту от воды

Компания Realme опубликовала несколько тизеров смартфона Realme P3 Pro, официальная презентация которого состоится в Индии уже 18 февраля. Судя по изображениям, аппарат получит расцветки Saturn Brown, Galaxy Purple и меняющую цвет Nebula Glow, OLED-экран с разрешением 1,5K, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, сдвоенную основную с главным модулем на базе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации изображения, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66.

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