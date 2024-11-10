Официально: Red Magic 10 Pro появится в глобальной продаже

Компания Red Magic официально подтвердила планы о международном релизе смартфона Red Magic 10 Pro, который будет представлен в Китае уже 13 ноября. По предварительным данным, Red Magic 10 Pro оснастят 6,85-дюймовым OLED-экраном производства компании BOE с рамками шириной 1,25 мм, соотношением дисплея к фронтальной панели 95,3%, подэкранной селфи-камерой, разрешением 2688:1216 пикселей (формат 1.5K), частотой 144 Гц обновления и пиковой яркостью 2000 нит, фирменным игровым чипом Red Core R3 и флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830.

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