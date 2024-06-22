Официально: Redmi 13 5G готов к выходу

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон Redmi 13 5G будет представлен в Индии 9 июля. Китайский производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition c максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613, сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, крупного дисплея с защитными стеклом Corning Gorilla Glass 3, батареи ёмкостью 5030 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, модема для сотовых сетей пятого поколения, а также предустановленной фирменной прошивки HyperOS на базе операционной системы Android 14. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов.