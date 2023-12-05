Официально: Redmi 13C 5G выйдет в трех расцветках

Компания Xiaomi опубликовала новый тизер смартфона Redmi 13C 5G, официальный релиз которого состоится уже завтра, 6 декабря. Изображение подтверждает наличие трех расцветок: черной, зеленой и серебристой. Также отметим наличие плоской боковой рамки, сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп. Ранее сообщалось, что Redmi 13C 5G будет основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6100+ с двумя ядрами Cortex-A76 (2,2 ГГц), шестью ядрами Cortex-A55 (2 ГГц), графическим адаптером Mali-G57 MP2 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Напомним, что месяц назад был представлен 4G-вариант Redmi 13C на базе платформы MediaTek Helio G99.