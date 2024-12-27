Официально: Redmi 14C 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что уже 6 января в Индии будет представлен бюджетный смартфон Redmi 14C 5G. Производитель уже подтвердил наличие круглого блока основной камеры с двумя модулями (главный будет основан на 50-Мп датчике изображения) и двухцветной тыльной панели. Вероятно, в ближайшие дни Xiaomi раскроет другие характеристики.

Ранее сообщалось, что аппарат получит 6,88-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и модемом 5G, батарею ёмкостью 5160 мАч и поддержку 18-Вт проводной быстрой зарядки.
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