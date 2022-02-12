Официально: Redmi K50 Gaming получит 64-Мп камеру

Компания Redmi поделилась подробностями о камерах геймерского смартфона Redmi K50 Gaming, официальный релиз которого запланирован на 16 февраля. Итак, главный модуль полагается на возможности 64-Мп датчика изображения Sony Exmor IMX686 оптического формата 1/1,72 дюйма. Два других модуля характеризуются неназванными сенсорами разрешением 13 Мп и 2 Мп. Что до селфи-камеры, то она основана на новом датчике Sony IMX596, разрешением 20 Мп. Впрочем, главной особенностью смартфона станет топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1 и систему охлаждения с огромной площадью рассеивания.

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