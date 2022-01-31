Официально: Redmi K50 получит Snapdragon 8 Gen 1 и 120-Вт зарядку

Основатель компании Xiaomi Лей Цзюнь поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K50, который еще не был представлен официально. Он подтвердил наличие в устройстве топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, продвинутой системы охлаждения с двумя испарительными камерами, поддержки сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и двух динамиков от JBL. Также Цзюнь опубликовал фотографию со смартфона, сделанную, судя по искажениям по краям кадра, на сверхширокоугольный модуль.

Redmi K50 также прочат 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, батарею ёмкостью 4700 мАч, тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и селфи-камеру на 16 Мп.