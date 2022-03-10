Официально: Redmi K50 представят 17 марта

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ будут представлены 17 марта. Ранее в Redmi подтвердили информацию о том, что старшие модели получат платформы MediaTek Dimensity 8100 и Dimensity 9000 соответственно. Что до Redmi K50, то он будет построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 870.

Также старшим моделям прочат 6,6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамики, мощный вибромотор и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.
Комментарии и отзывы Redmi K50
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