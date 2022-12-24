Официально: Redmi K60 получит 2K-экран

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K60, официальная презентация которого запланирована на 27 декабря. Итак, аппарат оснастят плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Стоит отметить, что новенький флагман Xiaomi 13 «довольствуется» экраном с AMOLED Samsung E6 с разрешением Full HD+.

Также китайский производитель подтвердил наличие однокристальных систем MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 в линейке Redmi K60. Предполагается, что их получат модели Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro соответственно.