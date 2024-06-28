Официально: Redmi K70 Ultra получит защиту от воды

Компания Xiaomi поделилась первыми подробностями о флагманском смартфоне Redmi K70 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат будет защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Китайский производитель даже утверждает, что Redmi K70 Ultra окажется единственным новым флагманом лета этого года с такой особенностью.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят топовой платформой MediaTek Dimensity 9300 Plus, OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, подэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, металлической рамкой и основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп.