Официально: Redmi K70 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфоны серии Redmi K70, будут построены на новенькой 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Правда, китайский производитель не уточнил, какие именно модели получат топовый процессор. Вероятно, им оснастят Redmi K70 Pro и Redmi K70 Ultra, а вот базовому Redmi K70 достанется менее производительный чипсет.

Ранее инсайдеры приписывали смартфонам серии корпус с металлической боковой рамкой и стеклянной тыльной панелью, экран с разрешением 2К и минимальными рамками, а также тройную основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации изображения, а также модулем с 3-кратным оптическим зумом.