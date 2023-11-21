Официально: Redmi K70E получит SoC Dimensity 8300-Ultra

Компания Xiaomi подтвердила некоторые подробности о смартфоне Redmi K70E, официальный релиз которого ожидается до конца этого месяца. Итак, аппарат точно получит фирменную программную оболочку HyperOS на основе ОС Android 14 и новую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Последняя может похвастаться максимальной частотой 3,35 ГГц и производительностью 1,52 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 16 ГБ оперативной памяти, пластиковой рамкой корпуса и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.