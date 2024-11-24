Официально: Redmi K80 Pro получит защиту от воды

Компания Xiaomi опубликовала тизеры, посвященные смартфону Redmi K80 Pro. Итак, производитель подтвердил наличие подэкранного ультразвукового сканера отпечатка пальца, полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69, фирменного защитного стекла Dragon Crystal Glass 2.0, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой до 4,32 ГГц и графики Adreno 830, отдельного графического процессора D1 и двухконтурной 3D-системы охлаждения. Смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu 3194766 баллов. Официальная презентация смартфонов серии Redmi K80 пройдет в Китае 27 ноября.